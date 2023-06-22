موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم.. والقنوات الناقلة.. وتغييرات في تشكيل كولر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف حرس الحدود، نظيره الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم، باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بفوزه بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

يدخل الأهلي مباراة الليلة محتلا المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعها من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة

في المقابل يدخل حرس الحدود مباراة الليلة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- حمدي فتحي- حسين الشحات- أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

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