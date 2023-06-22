النصر العالمي.. صفقات نارية تهز عرش الكرة السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - النصر العالمي، يستعد النصر السعودي للإعلان عن صفقات من العيار الثقيل التى أبرم بعضها، وجارٍ الانتهاء من التعاقد مع البعض الآخر وأبرزهم نجم وسط مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا، خلال الميركاتو المقبل لخوض ببطولة الدوري السعودي لموسم 2023 ـ 2024.

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ويستمر العالمي في إجراء المفاوضات مع عدد من أبرز اللاعبين تدعيمًا لصفوفه بحثًا عن الوقوف على منصات التتويج من جديد.

النصر السعودي جاهز بصفقات من العيار الثقيل:

تداولت أنباء صحفية عن دخول إدارة التعاقدات بنادى النصر السعودي فى مفاوضات جادة مع الظهير الأيسر لنادى يوفينتوس الإيطالى البرازيلي أليكس ساندرو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان، و المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي، و الكولومبي الشاب كيفين أغوديلو لاعب وسط سيزيا الإيطالي، بالإضافة إلى نجم وسط مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا.

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي مع فريق سيلتا فيجو الاسباني وديًا، خلال معسكر العالمي في البرتغال استعدادًا للموسم المقبل.

أعلن كارلوس مورينيو رئيس نادي سيلتا فيجو الإسباني، أن فريقه سيلعب أمام النصر السعودي يوم 17 يوليو المقبل في البرتغال على أن يواجه بنفيكا البرتغالي يوم 22 من الشهر نفسه.

يستعد النصر السعودي بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد في البرتغال اعتبارًا من 3 يوليو، قبل أن يغادر إلى اليابان لخوض مباريات الجولة الآسيوية التي يواجه خلالها باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 25 يوليو وإنتر ميلان الإيطالي يوم 27 يوليو، يعود بعدها للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

قالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي النصر يستعد لتقديم عرض قوي للتعاقد مع بروزوفيتش

أشارت الصحيفة الإيطالية أن بروزوفيتش أصبح هدفًا رئيسيًّا لنادي النصر السعودي لضمه في الانتقالات الصيفية الحالية، لا سيما وأن موقف اللاعب مع إنتر ميلان لا يزال غامضًا.

أكدت لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان لا يمانع رحيل بروزوفيتش من أجل الاستفادة المادية من عملية البيع، ولكن الصفقة تتوقف على موقف اللاعب من خطوة الانضمام إلى كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي أم لا.

تشير الصحيفة أن إنتر ميلان يستهدف الاستفادة المالية من بيع بروزوفيتش، لإتمام صفقة ضم دافيد فراتيسي لاعب وسط ساسولو.

يمتلك بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا عقدًا مع نادي إنتر ميلان حتى صيف عام 2026.

وخاض بروزوفيتش 330 مباراة مع إنتر ميلان بالمسابقات كافة منذ انضمامه من دينامو زغرب في 2016، وسجَّل اللاعب 31 هدفًا وصنع 43 تمريرة حاسمة لزملائه.