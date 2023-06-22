الجهاز الفني بالأهلي يتفقد ملعب الكلية الحربية قبل ملاقاة الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الكلية الحربية، استعدادًا لملاقاة حرس الحدود التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم، والمؤجلة من فعاليات الجولة السادسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبعد وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق الأحمر ، مرانه الختامي لمباراة الحرس أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في الوقتا الذي اجتمع فيه مارسيل كولر، المدير الفني للأحمروسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

تدريبات متنوعة ..

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة مكثفة.

وأدى لاعبو الأحمر تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويأتي تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس.