موعد ظهور كريستيانو رونالدو أمام الزمالك.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد العربي، مساء اليوم الخميس، عن مواعيد مواجهات الزملك خلال شهر يوليو المقبل بالبطولة العربية، والتي يمثل فيها الفريق الأبيض مصر في مجموعة تضم كل من الاتحاد المنستيري التونسي، الشباب السعودي والنصر السعودي.



ومن المقرر أن يواجه فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، الزمالك في السادسة من مساء يوم 3 أغسطس المقبل على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية.

مباريات الزمالك في البطولة كاملة:

ويبدأ فريق الزمالك مواجهاته في مسابقة البطولة العربية بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، مساء يوم الجمعة الموافق 28 يوليو في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة السعودية.

أما المواجهة الثانية تجمع الزمالك بنظيره الشباب السعودي، يوم الإثنين 31 يوليو، في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت المواجهة الثالثة والأخيرة في مرحلة دور المجموعات للأبيض بملاقاة نظيره النصر مساء يوم الخميس الموافق 3 أغسطس، في تمام السادسة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالسعودية.

على صعيد متصل، يعاني الزمالك من أزمة في اللاعبين قبل مواجهة فاركو بكأس مصر غدًا الجمعة، بافتقاده الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض 6 لاعبين عن القائمة التي تستعد لمواجهة نظيره فاركو، التي تجمع الطرفين، ضمن مواجهات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، والمقرر لها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن الأبيض أمام فاركو في كأس مصر محمود حمدي الونش في مركز الدفاع، بالإضافة إلى محمد عبدالشافي في مركز الظهير الأيسر، بداعي الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

كما يغيب عن الزمالك خلال مواجهة الغد أيضًا يوسف أسامة نبيه عن مركز الهجوم، لأسباب فنية من المدير الفني الكولومبي، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني للأبيض استبعاده من المباريات بشكل نهائي حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من فعاليات الموسم المقبل.