حلمي طولان يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب في دور ال١٦ من منافسات بطولة كأس مصر.

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وكان فريق نادي سيراميكا كليوباترا قد تأهل من دوري الـ 32 من بطولة كأس مصر بعدما فاز على فريق دكرنس بخمسة أهداف دون مقابل.

على الجانب الاخر تمكن فريق المقاولون العرب من خطف بطاقة العبور على حساب فريق الحمام بعدما فاز عليه بأربعة اهداف دون مقابل.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

في خط الوسط: عبد الرحمن بودي - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي .

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان .

وتواجد على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا في مباراة المقاولون العرب مساء اليوم كلا من: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - محمد كناريا - محمود نبيل - محمد عنتر - محمود زلاكة - ابراهيم ايولا.

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