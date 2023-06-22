الأهلي يتقدم على حرس الحدود في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره حرس الحدود بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي جاء عن طريق الخطأ في الدقيقة الرابعة بأقدام محمود بن والي مدافع حرس الحدود، واكتفى الأهلي بالهدف العكسي حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل محمد شريف هدف ثاني للأهلي عند حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ويبحث الأهلي عن الفوز في مباراة الليلة أمام حرس الحدود لاستعادة صدارة الدوري المصري التي فقدها في الأسابيع الأخيرة لصالح بيراميدز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز علما بأن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة بخلاف لقاء حرس الحدود.

ويحتل حرس الحدود المركز الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وخسارته أمام الأهلي في لقاء الليلة يعني تأكد هبوطه إلى دوري القسم الثاني بصفة رسمية.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس.