عاجل.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم منذ قليل، مواعيد مواجهات الزمالك في البطولة العربية، التي تنطلق فعالياتها الشهر المقبل بتواجد الأبيض ممثل الكرة المصرية.





يستهل الزمالك مواجهاته في البطولة العربية بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، مساء يوم الجمعة 28 يوليو في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالسعودية.

أما المباراة الثانية تجمع الزمالك بنظيره الشباب السعودي، يوم الإثنين 31 يوليو، عند تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية.

تأتي المواجهة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات للأبيض بملاقاة نظيره النصر مساء يوم الخميس 3 أغسطس، عند تمام السادسة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالسعودية.

الزمالك وفاركو:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو غدًا في غياب ستة لاعبين عن القائمة التي تستعد لمواجهة الفريق السكندري، والتي تجمع الطرفين ضمن مواجهات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، والمقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يغيب عن الأبيض أمام فاركو في كأس مصر اللاعب محمود حمدي الونش في مركز الدفاع، بالإضافة إلى محمد عبدالشافي الظهير الأيسر بداعي الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر، مساء يوم الجمعة 23 يونيو 2023، على أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كما يغيب عن الأبيض خلال المواجهة يوسف أسامة نبيه عن مركز الهجوم لأسباب فنية من الكولومبي أوسوريو، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني للفريق الأبيض استبعاده من المباريات بشكل نهائي حتى نهاية فعاليات الموسم الحالي بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.