قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في دور الـ16 من كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة فاركو، والمقرر لها غدًا الجمعة في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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قائمة الزمالك أمام فاركو

في حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - عمر جابر - مصطفى الزناري - أحمد فتوح -أحمد محمود .

في خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - نبيل عماد دونجا - سيد عبدالله "نيمار" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيف جعفر.

في خط الوسط الهجومي : أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

الغيابات عن قائمة الزمالك أمام فاركو

استقر المدرب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لنادي الزمالك، على استبعاد كل من محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض بالإضافة إلى اللاعب عبد الله جمعة من مركز الظهير الأيسر، ليغيبا عن مواجهة فاركة المقرر لها غدًا الجمعة.

جاء استبعاد عواد من قائمة الزمالك بسبب معاناته من إصابة فى عضلة السمانة، لكنه عاد للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، وسيغيب اللاعب عن لقاء الجمعة بسبب عدم الجاهزية من الناحية الفنية بالشكل المطلوب.

بينما قرر اوسوريو استبعاد عبد الله جمعة بسبب تعرضه للإصابة فى التدريب الأخير للقلعة البيضاء، ليفضل المدير الفني للفريق استبعاد اللاعب من قائمة المباراة.



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