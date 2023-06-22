بيراميدز والاتحاد السكندري.. تعادل سلبي في الشوط الأول بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - بيراميدز والاتحاد السكندري، انتهت مجريات الشوط الاول بين فريق بيراميدز ونظيره الاتحاد السكندري بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

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ولعب بيراميدز بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكراتي، أحمد توفيق.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، إسلام عيسى، فخري لاكاي.

البدلاء: أحمد دعدور، أحمد فتحي، محمد صادق، كريم حافظ، عبدالله مجدي، هشام محمد، فخر الدين بن يوسف، دودو الجياس، أوكا.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتا:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل.

في خط الوسط: ساليفو مورو، ناصر ناصر، خالد الغندور.

في الهجوم: عمار حمدي، أحمد عادل ميسي، مابولولو.

البدلاء: صبحي سليمان، السيد سالم، محمد فارس، محمود عبد العزيز، مصطفى إبراهيم، محمد محمود، إبراهيم حسن، إسلام عبد النعيم، أوستين أموتو.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس مصر:

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الخميس 22 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد:

من المقرر أن تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق مؤمن حسن على قناة صوتية أولي فيما قناة صوتية ثانية بتعليق طارق حسن على القناة الصوتية الثانية.