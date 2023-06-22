تشكيل الأهلي الرسمي أمام حرس الحدود بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لملاقاة فريق حرس الحدود في الدوري الممتاز، والتي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية.



وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء كالآتى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبدالقادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس.

مران الأهلي الأخير:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة حرس الحدود التي تقام مساء اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة الـ١٦ في بطولة الدوري الممتاز.

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية بعد نهاية فترة الراحة التي حصلوا عليها، والتي جاءت عقب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية المختلفة في تونس، جنوب أفريقيا ومالي، خلال فترة الأجندة الدولية.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية كافة.

خاض الفريق الأحمر فقرات بدنية قبل بدء انطلاق المران، تحت إشراف طارق عبدالعزيز وأحمد حمدي إخصائيي التأهيل قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

أدى رباعي الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، يبينما واصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الأخير.