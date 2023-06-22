شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وعبد الله جمعة خارج قائمة الزمالك فى مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، على استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، وعبد الله جمعة، من مواجهة فاركو المقرر لها غدًا الجمعة.

وجاء قرار أوسوريو باستبعاد عواد بسبب معاناته من إصابة فى عضلة السمانة، وعاد للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضى، مما جعله غير جاهز من الناحية الفنية بالشكل المطلوب.

فيما تم استبعاد عبد الله جمعة بسبب تعرضه للإصابة فى التدريب الأخير، ليفضل أوسوريو استبعاد اللاعب من قائمة المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو، فى المباراة المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.