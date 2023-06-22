شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها انطلاق مباريات الزمالك في البطولة العربية يوم 28 يوليو.

كاف يوافق رسميا على مد مهلة إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية، التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.

الأندية تقترح على اتحاد الكرة زيادة القائمة إلى 35 لاعبا فى الموسم الجديد

تلقى اتحاد الكرة طلبا من بعض أندية الدورى الممتاز بزيادة عدد اللاعبين فى قوائم الموسم الجديد لتصل إلى 35 لاعبا بدلا من 30 لاعبا فى ظل مشاركة بعض الأندية فى أكثر من بطولة بالموسم الجديد.

الإسماعيلى: فراس شواط حصل على 110 آلاف دولار ويرفض استلام الباقى بالجنيه

كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن التونسى فراس شواط مهاجم الدراويش حصل على 110 آلاف دور من مستحقاته ورفض استلام الباقى بالجنيه المصرى.

الزمالك يبدأ مبارياته في البطولة العربية 28 يوليو وانتهاء المسابقة 12 أغسطس

تنطلق البطولة العربية لكرة القدم يوم 28 يوليو من الشهر المقبل حتى 12 أغسطس بمشاركة الزمالك، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس .

فخر يقود بيراميدز لفوز قاتل على الاتحاد السكندري بهدف فى دور الـ16 لكأس مصر

قاد فخر الدين بن يوسف فريقه بيراميدز لفوز قاتل في الدقيقة 90+4 على فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية ليتأهل بيراميدز لدور الـ8 لكأس مصر.

محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، باستاد الكلية الحربية.

أوسوريو يفضل تطوير حراس الزمالك عن تدعيم المركز فى الميركاتو الصيفى

يفضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تطوير طريقة لعب حراس مرمى الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة عن التعاقد مع لاعب جديد فى هذا المركز فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

الإسماعيلى: نحاول تجهيز مستحقات جاريدو وتركيزنا على ضمان البقاء بالدورى

أكد مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن اللجنة المعينة لإدارة الدراويش تسعى لتجهيز مستحقات الإسبانى خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق السابق قبل انتهاء المهلة لتجنب وقف قيد الإسماعيلى.