شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى من لاعبى حرس الحدود لفريق الأهلى بعد التتويج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام لاعبو فريق حرس الحدود ممرا شرفيا لفريق الأهلى قبل انطلاق المباراة بينهم حاليا على ستاد الكلية الحربية المؤجلة من الجولة السادسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، وذلك احتفالا بتتويج القلعة الحمراء ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ الأهلى .

الأهلي سجل آخر ظهور في بطولة الدوري قبل التتويج الافريقي بمواجهة أمام سيراميكا يوم 29 مايو المؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها الأحمر بهدف نظيف قبل أن يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويحسم الأهلي اللقب لصالحه، ثم يعود الليلة لاستئناف منافساته في بطولة الدوري التي توقفت الأيام الماضية بسبب مباريات الأجندة الدولية.

يدخل الأهلي مباراة الليلة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة ، وسجل الأهلي 45 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل ، يدخل حرس الحدود مباراة الليلة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة ، وسجل لاعبيه 16 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً.