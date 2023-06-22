شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسجل الهدف الأول فى مرمى الحدود بالنيران الصديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى حرس الحدود، خلال المباراة المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية في الدوري، وجاء الهدف في الدقيقة الرابعة من نيران صديقة عن طريق محمود بن والي لاعب حرس الحدود

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس.

الأهلي سجل أخر ظهور في بطولة الدوري قبل التتويج الافريقي بمواجهة أمام سيراميكا يوم 29 مايو المؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها الأحمر بهدف نظيف قبل أن يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويحسم الأهلي اللقب لصالحه ثم يعود الليلة لاستئناف منافساته في بطولة الدوري التي توقفت الأيام الماضية بسبب مباريات الأجندة الدولية.

يدخل الأهلي مباراة الليلة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة ، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة ، وسجل الأهلي 45 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل ، يدخل حرس الحدود مباراة الليلة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة ، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة ، وسجل لاعبيه 16 هدفاً وأستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً