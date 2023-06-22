شكرا لقرائتكم خبر عن فخر يقود بيراميدز لفوز قاتل على الاتحاد السكندري بهدف فى دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد فخر الدين بن يوسف فريقه بيراميدز لفوز قاتل في الدقيقة 90+4 على فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية ليتأهل بيراميدز لدور الـ8 لكأس مصر.

ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق -وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد صادق - عبد الله مجدي - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمود أوكا.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من.. حراسة المرمى : المهدى سليمان، خط الدفاع : محمود علاء وخالد صبحي وهشام صلاح وصبرى رحيل، خط الوسط : خالد الغندور وناصر ناصر ومورو ساليفو وعمار حمدى وأحمد عادل ميسى، خط الهجوم: مابولولو.

وعلى مقاعد البدلاء .. صبحي سليمان إبراهيم حسن ومحمود عبدالعزيز والسيد سالم واوستن اموتو وإسلام عبدالنعيم ومحمد محمود ومحمد فارس ومصطفى إبراهيم.