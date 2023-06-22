شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البليسى يحصد الميدالية الفضية بسباق 200 متر ببطولة العالم لسباحة الزعانف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ابن محافظة بورسعيد، محمود البليسي، اليوم الخميس، على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر في ثاني أيام بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف والمقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وتقام النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته.

وحضر حفل الافتتاح أنا أرزانوفا، رئيس الاتحاد الدولي للغوص، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص.