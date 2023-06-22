شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بنادي المقاولون موسم 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي للموسم الرياضي 2023-2024. وجاء تشكيل جهاز قطاع الناشئين للموسم الجديد كالتالي: - يسري عبد الغني – رئيس قطاع الناشئين -محمد عبد العزيز مشرف على قطاع الشباب والناشئين -فريق 20 سنه ( مواليد 2003) عبد العزيز مصطفى محمود(زيزو) مدير فنى سعد عبد الباقى دسوقى مدرب تونسي سيد ابو الليل مدرب حراس مرمى نادر نشأت محمد القوشي مخطط احمال بدني اسلام اسحاق عبد التواب اخصائى اصابات سعيد صابر سارى ادارى -فريق 18 سنه ( مواليد 2005) محمود العارف امام مدير فنى محمد فوزي عيد مدرب احمد محمد صابر مدرب حراس مرمى كريم مجدي محمد علي مخطط احمال بدني احمد هشام حسن اخصائى اصابات هانى عدلى حسن ادارى -فريق 16 سنه ( مواليد2007) احمد سعيد سالم مدير فنى هيثم حسين حسن مدرب ماهر سليمان محمد مدرب حراس مرمى محمد صبري محمد مخطط احمال بدني عمرو البدري محمدين اخصائى اصابات علي سعد عبد العزيز ادارى -فريق 15 سنه ( مواليد2008) سامح محمود يوسف مدير فنى احمد ابراهيم حسين مدرب حازم محمد فرج مدرب حراس مرمى محمود عبد الحليم مخطط احمال بدني اسامه محمد محمد اخصائى اصابات عبد الغنى حسين عبد الغنى ادارى -فريق 14 سنه ( مواليد 2009) مجدي درويش عمران مدير فنى محمد محسن هاشم مدرب عمرو عبد الفتاح مدرب حراس مرمى كريم مجدي محمد مخطط احمال بدني مصطفى شاكر احمد اخصائى اصابات - سعيد صابر سارى ادارى قطاع فرق البراعم : (مواليد -2010-2011-2012- 2013- 2014-2015 ) -حمدى حسين جلال ( سيكلا) مشرف علي قطاع البراعم -محمد محمود سعد مدير فني علي قطاع البراعم -فريق 13 سنوات ( مواليد 2010) حسن السيد حسن مدير فنى رامي محمد سعيد مدرب بلال ثابت عرفات مدرب حراس مرمى احمد ناصر صباح صبحي اخصائى اصابات هانى عدلى حسن ادارى -فريق 12 سنوات ( مواليد 2011) محمد رجب سيد مدير فنى محمد ابو السعود حسين مدرب بلال ثابت عرفات مدرب حراس مرمى احمد ناصر اخصائى اصابات عبد الغنى حسين عبد الغنى ادارى -فريق 11 سنوات ( مواليد 2012) سعيد سعد عبد الفتاح مدير فنى ضياء عبدالرحمن محمد مدرب سيد احمد جاد مدرب حراس مرمى احمد ناصر صباح اخصائى اصابات علي سعد عبد العزيز ادارى -فريق 10 سنوات ( مواليد 2013) ابراهيم عبدالحكيم البهنسي مدير فنى كريم محمد رضوان مدرب سيد احمد جاد مدرب حراس مرمى محمد البكري العبد اخصائى اصابات احمد فاروف محمد ادارى -فريق 9 سنوات ( مواليد 2014) ايهاب محمد محمود عبدالله (بيتا) مدير فنى مصطفي مرين حسن مدرب عبد المولي كيشار سيد مدرب حراس مرمى محمد البكري العبد اخصائى اصابات احمد فاروف محمد ادارى -فريق 8 سنوات ( مواليد 2015) طلعت حسن عبد الواحد مدير فنى محمد يحي محمد مدرب عبد المولي كيشار سيد مدرب حراس مرمى محمد البكري العبد اخصائى اصابات احمد فاروف محمد ادارى - ادارة جهاز الناشئين : - عبد الفتاح محمد صالح المدير الادارى - حسن حسام الدين حسن سكرتير قطاع الناشئين - هشام علاء الدين محمود رئيس الجهاز الطبي 4 - محمد سعيد الصافي رئيس جهاز الاعداد البدني - احمد محمد احمد حسام مدير الوحده الطبية - يحيى ابراهيم شعبان المنسق طبى - عمر محمود قبيص القيد الالكترونى - احمد فتحي صفا مركز المعلومات - احمد فاروق محمد مسجل بيانات ماليه - محمود بدر فهمي السيد المنسق الاعلامي وعقد يسري عبد الغني رئيس القطاع اجتماعا مع المدربين بالتشكيل الجديد وتم مناقشة خطة وتصور القطاع للموسم المقبل مشددا على ضرورة الالتزام من الجميع.

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