شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: حققنا فوزا صعبا على الاتحاد ونستحق التأهل لدور الثمانية بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، والتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس مصر، مشيرا إلى أنه توقع صعوبة اللقاء نظرا لقوة المنافس.

وشدد خلال المؤتمر الصحفى على أن المباراة كانت قوية، وكلا الفريقان قدما مواجهة قوية ونجح في النهاية بيراميدز في استغلال الخطأ الدفاعي والتسجيل من ضربة رأس، واللاعبون نجحوا في حرمان المنافس من التسجيل، والعودة في نتيجة اللقاء، وبالتالي تحقق الفوز.

ووجه باتشيكو التحية للاعبي الفريق على مستواهم وإصرارهم من أجل تحقيق الفوز حتى اللحظة الأخيرة وبيراميدز من أول دقيقة كان الأخطر وصاحب الفرص الأكبر وفي النهاية فاز بالمباراة واستحق الانتصار والتأهل للدور المقبل.

وقاد فخر الدين بن يوسف فريقه بيراميدز لفوز قاتل في الدقيقة 90+4 على فريق الاتحاد السكندري، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية ليتأهل بيراميدز لدور الـ8 لكأس مصر.