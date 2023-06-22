شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعتمد مكافآت تحفيزية لشباب الفراعنة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين لائحة مكافآت تحفيزية لشباب اليد خلال بطولة العالم باليونان، مشروطة بالتأهل للأدوار النهائية، وتبدأ المكافآت من الصعود لدور الثمانية، ويرتفع سقف الطموح في اللائحة ماديا خلال المنافسة على الثلاث مراكز الأولى.

ويخوض منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 ثالث مبارياته ببطولة العالم باليونان فى تمام السادسة مساء غد الجمعة أمام صاحب الأرض بالمنافسة المقامة فى اليونان.

ويسعى منتخب شباب اليد إلى تحقيق الفوز فى لقاء الغد ليحصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بعد الفوز فى أول وثانى لقاءاته على كل من كوبا 45/28 والسعودية 42/34 على التوالى.

وتقام هذه البطولة بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو القادم. وتوجهت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 من بولندا إلى اليونان السبت الماضى، استعدادا لانطلاق بطولة العالم القادمة للشباب فى نسختها الـ24.

وتواجد منتخب شباب اليد فى بولندا لخوض وديتين، يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى، وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط احمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.