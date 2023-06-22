شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وحرس الحدود المقامة حالياً باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وعمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس

وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة وسيطر عليها الأهلي بشكل تام مع بعض الهجمات المُتباعدة من جانب فريق حرس الحدود الذي إعتمد على الهجمة المرتدة.

الأهلي سجل هدف مُبكر من نيران صديقة بعدما أخطأ محمود بن والي في إعادة الكرة إلى حارس مرمى فريقه لتسكن الكرة شباكه مُعلناً هدف للأهلي في الدقيقة الرابعة.

بعد الهدف أهدر أكثر من لاعب عدة فرص للتسجيل أخطرها من أحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وألغى الحكم أمين عمر هدفاً للأهلي سجله محمد شريف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الأهلي سجل آخر ظهور في بطولة الدوري قبل التتويج الأفريقي بمواجهة أمام سيراميكا يوم 29 مايو المؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها الأحمر بهدف نظيف قبل أن يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويحسم الأهلي اللقب لصالحه ثم يعود الليلة لاستئناف منافساته في بطولة الدوري التي توقفت الأيام الماضية بسبب مباريات الأجندة الدولية.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة ، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة ، وسجل الأهلي 45 هدفاً وإهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل، يدخل حرس الحدود مباراة الليلة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً.