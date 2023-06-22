شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المقاولون العرب وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سيراميكا والمقاولون العرب المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر.

وجاءت أحداث الشوط الأول ضعيفة المستوى بين لاعبى الفريقين وغابت الهجمات المؤثرة، وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا للإصابة في الدقيقة 7 من عمر اللقاء ومغادرة الملعب.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: عبد الرحمن بودي - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى : محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد الشيمي، عمر سافيولا، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، محمد شوقي غريب، محمد هاني تريكة، أمادو نياص وجون أوكلي.