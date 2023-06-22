شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز راحة 24 ساعة بعد الفوز على الاتحاد فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الانتصار على الاتحاد في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدف دون مقابل سجله التونسي فخر الدين بن يوسف، ليحجز الفريق مكانه في دور الثمانية في انتظار المتأهل من مواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي.

ويستأنف الفريق تدريباته بداية من يوم السبت بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سموحة المحدد لها يوم 28 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 32 من بطولة الدوري.

ووجه باتشيكو التحية للاعبي الفريق على مستواهم وإصرارهم من أجل تحقيق الفوز حتى اللحظة الأخيرة وبيراميدز من أول دقيقة كان الأخطر وصاحب الفرص الأكبر وفي النهاية فاز بالمباراة واستحق الانتصار والتأهل للدور المقبل.

وشدد خلال المؤتمر الصحفى على أن المباراة كانت قوية، وكلا الفريقان قدما مواجهة قوية ونجح في النهاية بيراميدز في استغلال الخطأ الدفاعي والتسجيل من ضربة رأس، واللاعبون نجحوا في حرمان المنافس من التسجيل، والعودة في نتيجة اللقاء، وبالتالي تحقق الفوز.