شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحتفل مع جهاز الفراعنة: عشاء نهاية الموسم وهدفنا أن يكون منتخب مصر أعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع جهازه الفراعنة الفني والإداري، بنهاية معسكر المنتخب بعد التأهل لأمم أفريقيا المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

ونشر فيتوريا صورة مع جهاز الفراعنة وعلق: "قد أظهر وجهي، لكن لن يكون أي شيء ممكنًا بدون فريقي التقني بالكامل الجهاز الفني والإداري، والذي ساعدنا كثيرًا على التحسن، عشاء نهاية الموسم مع اليقين بأننا جميعًا نجتهد في نفس الاتجاه ولجعل مصر أمة عظيمة!".

وسلَّم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة بالمنتخبات التي يريد مواجهتها في سبتمبر المقبل، على هامش مواجهة إثيوبيا بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

وتضمنت القائمة 3 منتخبات أفريقية من التصنيف الأول، حيث يريد فيتوريا احتكاكا قويا بالمدارس الأفريقية المميزة، بعدما حسم تأهله رسميا لبطولة الأمم، وباتت مواجهة إثيوبيا بروفة قوية للوقوف على جاهزية المنتخب قبل الدخول في أجواء تصفيات كأس العالم، والمقرر انطلاقها بنسبة كبيرة في نوفمبر المقبل.