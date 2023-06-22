شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يغادر مباراة الأهلي والحدود للإصابة وديانج يشارك بدلا منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي مباراة فريقه المقامة حالياً استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري للإصابة، وحل المالي آليو ديانج.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعها من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 45 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل، يدخل حرس الحدود مباراة الليلة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وعمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

الأهلي سجل هدف مُبكر من نيران صديقة بعدما أخطأ محمود بن والي في إعادة الكرة إلى حارس مرمى فريقه لتسكن الكرة شباكه مُعلناً هدف للأهلي في الدقيقة الرابعة.

بعد الهدف أهدر أكثر من لاعب عدة فرص للتسجيل أخطرها من أحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وألغى الحكم أمين عمر هدفاً للأهلي سجله محمد شريف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بنشاط واضح من جانب الحرس الذي كطاد يُسجل هدف التعادل عن طريق خالد سامي الذي إرتقى وسدد كرة قوية برأسه لكن محمد الشناوي تألق وحوّلها إلى ضربة ركنية.