شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً في قائمة البنك الأهلى لمواجهة طلائع الجيش في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الدور الـ16 لمسابقة كأس مصر والمقرر لها غدا الجمعة، ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة السادسة والنصف مساء .

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل ، أحمد صبحي .

خط الدفاع .. أحمد ياسين ، سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، محمد بسيوني ، عاصم صلاح ، إسحاقو يعقوبو ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط ..محمد فتحي ، محمود سيد ، محمد هلال ، حمدي علاء ، أحمد ياسر ، أحمد سعيد ، موسي دياوارا ، إسلام جابر .

خط الهجوم .. محمود قاعود ، باسم مرسي ، كريم بامبو .