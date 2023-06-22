شكرا لقرائتكم خبر عن الأمامية تهدد مشاركة حسين السيد مع المصرى أمام فيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حسين السيد، ظهير أيسر النادى المصرى، لإصابة فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى تدريبات فريقه، استعداداً للقاء المرتقب السبت المقبل، أمام فيوتشر، بنصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرو القدم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى لتحديد موقفه من المباراة.

وحرص ميمى عبد الرازق على تدريب اللاعبين وحراس المرمى على ركلات الجزاء تحسباً لأى احتمالات فى مواجهة فيوتشر بنصف نهائى كأس الرابطة، وذلك على هامش مران الفريق ببرج العرب.

ويستعد المصرى لمواجهة فيوتشر غداً السبت، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان المصرى قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصرى أيضاً فى الودية الثانية التى أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل فى 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.