شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، باستاد الكلية الحربية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس.

الأهلي سجل آخر ظهور في بطولة الدوري قبل التتويج الافريقي بمواجهة أمام سيراميكا يوم 29 مايو المؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها الأحمر بهدف نظيف قبل أن يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويحسم الأهلي اللقب لصالحه، ثم يعود الليلة لاستئناف منافساته في بطولة الدوري التي توقفت الأيام الماضية بسبب مباريات الأجندة الدولية.

يدخل الأهلي مباراة الليلة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة ، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة ، وسجل الأهلي 45 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل ، يدخل حرس الحدود مباراة الليلة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة ، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة ، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وأستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً