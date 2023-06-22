شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثالث للأهلى فى الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، الهدف الثالث لفريقه في مرمى حرس الحدود خلال المباراة المقامة حالياً استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.

وجاء الهدف في الدقيقة 64 من تسديدة قوية ليضيف طاهر الهدف الثالث، بعدما كان محمود بن والي لاعب حرس الحدود قد سجل الهدف الأول للأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة ثم أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعها من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 45 هدفا واهتزت شباكه 7 مرات.

فى المقابل، يدخل حرس الحدود مباراة الليلة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وعمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة وسيطر عليها الأهلي بشكل تام مع بعض الهجمات المُتباعدة من جانب فريق حرس الحدود الذي إعتمد على الهجمة المرتدة.

الأهلي سجل هدف مُبكر من نيران صديقة بعدما أخطأ محمود بن والي في إعادة الكرة إلى حارس مرمى فريقه لتسكن الكرة شباكه مُعلناً هدف للأهلي في الدقيقة الرابعة.

بعد الهدف أهدر أكثر من لاعب عدة فرص للتسجيل أخطرها من أحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وألغى الحكم أمين عمر هدفاً للأهلي سجله محمد شريف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بنشاط واضح من جانب الحرس الذي كطاد يُسجل هدف التعادل عن طريق خالد سامي الذي إرتقى وسدد كرة قوية برأسه لكن محمد الشناوي تألق وحوّلها إلى ضربة ركنية.