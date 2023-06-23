شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحفز جماهيره قبل مواجهة فيوتشر: من كل حتة فى المدينة جايين علشانك يا نادينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك، فيديو تحفيزي لمشجعيه، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة، وعلق حساب المصري: "من كل حتة في المدينة جايين علشانك يا نادينا.. جمهوره سنده في كل مكان وزمان".

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر يوم السبت المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان المصري قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً فى الودية الثانية التى أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.