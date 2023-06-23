شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر عقب الفوز على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق المقاولون العرب من التأهل الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على سيراميكا منذ قليل بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولى.

سجل هدف فريق المقاولون العرب لويس إداورد في الدقيقة 74 عقب الانفراد بحارس فريق سيراميكا محمد بسام ليسديدها في الشباك.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: عبد الرحمن بودي - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد الشيمي، عمر سافيولا، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، محمد شوقي غريب، محمد هاني تريكة، أمادو نياص وجون أوكلي.