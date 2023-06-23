شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع الداخلية بهدف لمثله وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل إنبى أمام نظيره الداخلية بهدف لمثله ودياً، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملاعب النادي في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 يونيو الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ودفع تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بمجموعة من اللاعبين البدلاء والشباب ووقف على جاهزيتهم فنياً وبدنياً للاستفادة منهم في الفترة المقبلة.

وكان إنبى خاض ثلاث مباريات ودية أمام المصري بالسلوم، حيث خسر اللقاء الأول بنتيجة 3/2، وفاز في الثانى برباعية وخسر الثالث بهدف أمام أسوان.