شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام حرس الحدود التى أقيمت اليوم بالدوري.

واستعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي محمود بن والي لاعب الحدود بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة، وأحمد عبد القادر في الدقيقة 56، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 64.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة ويستعيد قمة الدوري التى اعتلاها بيراميدز مؤقتاً، وحصد الأهلي الـ65 نقطة من 25 مباراة وحقق الأهلي الفوز في 209 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 48 هدفا واهتزت شباكه 7 مرات.

فى المقابل، يبقي حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعها من 31 مباراة خاضها في البطولة، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 19 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 41 هدفاً، وبذلك يتأكد هبوط فريق الحرس لدوري القسم الثاني.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في أول مباراة محلية عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا يوم 11 يونيو الجاري على حساب الوداد المغربي بملعب الأخير.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وعمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة وسيطر عليها الأهلي بشكل تام مع بعض الهجمات المُتباعدة من جانب فريق حرس الحدود الذي إعتمد على الهجمة المرتدة.

الأهلي سجل هدف مُبكر من نيران صديقة بعدما أخطأ محمود بن والي في إعادة الكرة إلى حارس مرمى فريقه لتسكن الكرة شباكه مُعلناً هدف للأهلي في الدقيقة الرابعة.

بعد الهدف أهدر أكثر من لاعب عدة فرص للتسجيل أخطرها من أحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وألغى الحكم أمين عمر هدفاً للأهلي سجله محمد شريف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بنشاط واضح من جانب الحرس الذي كطاد يُسجل هدف التعادل عن طريق خالد سامي الذي إرتقى وسدد كرة قوية برأسه لكن محمد الشناوي تألق وحوّلها إلى ضربة ركنية.

وتعرض عمرو السولية لأصابة غادر على أثرها الملعب وشارك ديانبج بدلاً منه ، ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 من تسديدة قوية.

وتسيّد الأهلي المباراة، وفرض سيطرته عليها إلى أن نجح طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعدما مرر له أفشة كرة جيدة أحسن طاهر التعامل معها وسددها بقوة لتسكين شباك الحدود .

وتعرض محمد الشناوي لإصابة في الدقيقة 71 ونزل الجهاز الطبي للفريق لعلاجه في أرض الملعب وإستكمل الشناوي المشاركة في المباراة ،وشارك ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومحمد فخري بدلاً من محمد عبد المنعم ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ،

وفي الدقيقة 84 شارك كريم الدبيس بدلاً من على معلول ،وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة سيطرة من الاهلي بحثاً عن هدف رابع مع محاولات يائسة من الحدود لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.