شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود أول الهابطين للقسم الثاني رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط فريق حرس الحدود لدورى القسم الثاني رسميا بعد الهزيمة من الأهلى اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر في الدوري المصري، ليتوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة.

وبات الحرس أول الهابطين، حيث تتبقى له 3 مواجهات، وتشهد منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري المصري منافسة شرسة حيث يوجد ضمن هذا الصراع 8 أندية من المركز الـحادي عشر وحتى المركز الثامن عشر والأخير.

وحال فوز حرس الحدود بالمواجهات الثلاثة المتبقية سيصل للنقطة 29 ويهبط للقسم الثاني بغض النظر عن نتائج الفرق المرشحة للهبوط.

ويقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 41 هدفا.

وقبل مواجهة الأهلى اليوم، نجح الحرس في الحصول على 4 نقاط في آخر مواجهتين، تحت القيادة الفنية لمدربه محمد مكي الذى تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب الذى رحل لسوء النتائج واقتراب الفريق من الهبوط، لكن الهزيمة أمام الأهلى أكدت هبوط الفريق للقسم الثاني رسميًا.