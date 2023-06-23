شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يفوز على حرس الحدود بثلاثية.. وانطلاق مباريات الزمالك في البطولة العربية يوم 28 يوليو.

الأهلي يُرسل الحدود للقسم الثانى فى ليلة استعادة قمة الدوري

استعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.

المقاولون العرب يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر عقب الفوز على سيراميكا

تمكن فريق المقاولون العرب من التأهل الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على سيراميكا منذ قليل بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولى.

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو.. استبعاد عواد وجمعة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

كاف يوافق رسميا على مد مهلة إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية، التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.

الزمالك يبدأ مبارياته في البطولة العربية 28 يوليو وانتهاء المسابقة 12 أغسطس

تنطلق البطولة العربية لكرة القدم يوم 28 يوليو من الشهر المقبل حتى 12 أغسطس بمشاركة الزمالك، حيث يبدأ الزمالك مبارياته يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، كما يواجه الزمالك يوم 31 يوليو فريق الشباب السعودي ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس .

فخر يقود بيراميدز لفوز قاتل على الاتحاد السكندري بهدف فى دور الـ16 لكأس مصر

قاد فخر الدين بن يوسف فريقه بيراميدز لفوز قاتل في الدقيقة 90+4 على فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية ليتأهل بيراميدز لدور الـ8 لكأس مصر.

الإسماعيلى: فراس شواط حصل على 110 آلاف دولار ويرفض استلام الباقى بالجنيه

كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن التونسى فراس شواط مهاجم الدراويش حصل على 110 آلاف دور من مستحقاته ورفض استلام الباقى بالجنيه المصرى.