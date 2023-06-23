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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 ثلاث مباريات في بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، حيث التقى الأهلى مع حرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى، بينما واجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى، واستضاف سيراميكا فريق المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة الكأس.
الأهلي يهزم الحدود بثلاثية نظيفة فى ليلة استعادة قمة الدوري
استعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.
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