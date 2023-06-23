شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 ثلاث مباريات في بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، حيث التقى الأهلى مع حرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى، بينما واجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى، واستضاف سيراميكا فريق المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة الكأس.

الأهلي يهزم الحدود بثلاثية نظيفة فى ليلة استعادة قمة الدوري