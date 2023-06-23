اخبار الرياضه

اهداف مباريات اليوم الخميس 22 / 6 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 ثلاث مباريات في بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، حيث التقى الأهلى مع حرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى، بينما واجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى، واستضاف سيراميكا فريق المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة الكأس.

 

الأهلي يهزم الحدود بثلاثية نظيفة فى ليلة استعادة قمة الدوري

استعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.

الأهلي يُرسل الحدود للقسم الثانى فى ليلة استعادة قمة الدوري

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا