شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك وفاركو والعمراوي للطلائع والبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس مصر إلى الحكم طارق مجدي، يعاونه كل من أحمد نوفل وأسامة عبد اللطيف ومصطفى عثمان، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي في دور الـ16 لكأس مصر كل من صبحي العمراوي وعمر فتحي وخالد السيد وأسامة إسماعيل، يعاونه محمد الشناوي وأحمد لطفي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر- أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد بسبب عدم الجاهزية الفنية، وعبد الله جمعة، الذى تعرض للإصابة فى التدريب الأخير للفريق. ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 41 نقطة.