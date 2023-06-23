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جدول ترتيب الدورى الممتاز .. الأهلي يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من عمر البطولة، حيث واجه الفريق الأحمر نظيره حرس الحدود.

 

الأهلي يهزم الحدود بثلاثية نظيفة فى ليلة استعادة قمة الدوري

استعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.

الأهلي يُرسل الحدود للقسم الثانى فى ليلة استعادة قمة الدوري

 

 

جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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