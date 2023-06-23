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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز .. الأهلي يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من عمر البطولة، حيث واجه الفريق الأحمر نظيره حرس الحدود.
الأهلي يهزم الحدود بثلاثية نظيفة فى ليلة استعادة قمة الدوري
استعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.
جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز
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