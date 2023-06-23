شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز .. الأهلي يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من عمر البطولة، حيث واجه الفريق الأحمر نظيره حرس الحدود.

الأهلي يهزم الحدود بثلاثية نظيفة فى ليلة استعادة قمة الدوري