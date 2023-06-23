الأحد القادم.. اليمن وإيران في مباراة ربع نهائي كأس آسيا للناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - يواجه المنتخب الوطني للناشئين، نظيره الإيراني، الأحد القادم، في دور ربع نهائي كأس آسيا، بعد فوز الأخير على نظيره الكوري الجنوبي.

وحقق المنتخب الإيراني الخميس، فوزًا على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، ليحتل صدارة المجموعة الثانية.

وسيواجه المنتخب الكوري الجنوبي متصدر المجموعة الأولى منتخب تايلاند البلد المستضيف للبطولة.

ويوم أمس، خسر منتخب الوطني، أمام نظيره التايلاندي (0-1)، في المباراة التي جرت في العاصمة بانكوك لحساب الجولة الثالثة والأخيرة في دوري مجموعات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا.

