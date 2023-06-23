فنربخشة التركي يضم العجوز دجيكو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي فنربخشة التركي انضمام المهاجم المخضرم البوسني إدين دجيكو "37 عاماً" الى صفوف الفريق.

وقال نادي اسطنبول في بيان: سيأتي دجيكو إلى إسطنبول للخضوع للفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة الانتقال.

يأتي تعاقد النادي التركي مع دجيكو الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر الايطالي خلال الشهر الحالي، لسد الثغرة التي سيتركها رحيل المهاجم الإكوادوري إينر فالنسيا المنتقل إلى إنترناسيونال البرازيلي بعدما سجل 29 هدفا الموسم الماضي.

أما دجيكو الذي دافع عن ألوان أندية فولفسبورج الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي وروما الإيطالي أيضاً، فأحرز 14 هدفاً في مختلف المسابقات. ودجيكو هو أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده بتسجيله 64 هدفا في 129 مباراة.

وحل فنربخشة الذي وصيفا لغريمه التقليدي غلطة سراي الموسم الفائت، بينما أحرز كأس تركيا مطلع الشهر الحالي وهو أول لقب محلي له منذ 9 سنوات.