شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الانجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز عقب إقامة أمس الخميس 22 / 6 / 2023 مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من عمر البطولة، حيث واجه الفريق الأحمر نظيره حرس الحدود.

الأهلي يهزم الحدود بثلاثية نظيفة فى ليلة استعادة قمة الدوري