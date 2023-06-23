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جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. مابولولو ينفرد

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القاهرة - سامية سيد - تصدر الانجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز عقب إقامة أمس الخميس 22 / 6 / 2023 مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من عمر البطولة، حيث واجه الفريق الأحمر نظيره حرس الحدود.

 

الأهلي يهزم الحدود بثلاثية نظيفة فى ليلة استعادة قمة الدوري

استعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.

 

 

جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى الممتاز 

 

1- مابولولو - الاتحاد السكندري - 14 هدفا.

2محمد حمدي - أسوان - 11 أهدافا.

3أحمد الشيخ - غزل المحلة - 10 أهداف.

4أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

5سمير فكري - الداخلية - 9 أهداف.

6جون أوكولي - المقاولون - 9 أهداف.

7محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.

8رزقي حمرون - فاركو - 8 أهداف.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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