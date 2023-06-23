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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر الانجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز عقب إقامة أمس الخميس 22 / 6 / 2023 مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من عمر البطولة، حيث واجه الفريق الأحمر نظيره حرس الحدود.
الأهلي يهزم الحدود بثلاثية نظيفة فى ليلة استعادة قمة الدوري
استعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.
جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى الممتاز
1- مابولولو - الاتحاد السكندري - 14 هدفا.
2- محمد حمدي - أسوان - 11 أهدافا.
3- أحمد الشيخ - غزل المحلة - 10 أهداف.
4- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.
5- سمير فكري - الداخلية - 9 أهداف.
6- جون أوكولي - المقاولون - 9 أهداف.
7- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.
8- رزقي حمرون - فاركو - 8 أهداف.
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