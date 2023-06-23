شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نقطة × 4 مباريات.. تعرف على مباريات حسم الأهلي للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مسابقة الدوري المصري من الأمتار الأخيرة، حيث باتت ملامح ترتيب جدول المسابقة تتضح بشكل أكبر مع مرور الجولات المتبقية، والتي تقدر بـ 3 أو 4 مباريات لفرق الدوري، باستثناء النادي الأهلي الذي يتبقى له 9 مواجهات بسبب انشغاله طوال الفترة الماضية بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، والذي حسمه الفريق الأحمر بالفوز على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.

ـ الأهلي والبنك الأهلي: 29 يونيو

ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو

ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو

ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو