شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الهدف الملغى الأبرز فى حالات التحكيم لمباراة الأهلى والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وحرس الحدود

المسابقة: الدورى المصرى الجولة 16

النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة:أمين عمر

مساعد أول: أحمد عبد الغنى

مساعد ثان: رمضان هنداوى

حكم رابع: محمد إبراهيم

حكام الـ VAR: مصطفى الشهدى، هيثم الشريف

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طاقم الحكام في العبور بالمباراة، وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: الدقيقة 46 يحتسب أمين عمر هدفا لصالح الأهلى ليقوم الـ VAR بمراجعة الهدف ويحتسب تسلل والقرار صحيح بتدخل ال VAR نتيجة لاستمرار خاطئ من المساعد الأول احمد عبد الغنى.

السيطرة والتمركز: تمركز جيد واستغلال مثالى لعنصر اللياقة البدنية وتحمل السرعة والتواجد فى الحدث.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء وحالات التسلل باستثناء الهدف الملغ لصالح الأهلى وقرار خاطئ باستمرار اللعب ولكن يعود الـ VAR ويقوم بإلغاء الهدف.

حكام الـ VAR: تدخل صحيح من ال VAR فى الدقيقة 46 بإلغاء هدف تم احتسابه من قبل المساعد الأول.