شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الأهلى لعب 46 مباراة هذا الموسم.. واعتدت على الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المسابقات، أنه تعود على الانتقادات التي يتلقاها طوال فترة تواجده في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

وتابع حسين عبر تصريحات إذاعية أن رابطة الأندية وضعت قواعد للمشاركات الأفريقية وتأجيل مباريات الفرق الدوري"، مضيفا أن "هناك اعتراض على تأجيلات الأهلي، ولكن الأهلي كان يشارك في إفريقيا ولا بد من وجود 4 أيام راحة قبل المباراة الخارجية، وبرغم من ذلك جاء من السودان في مواجهة الهلال لمواجهة أسوان بأسوان".

واختتم: "الأهلي خاض 46 مباراة تقريبا هذا الموسم حتى الآن، خاصةً أنه شارك في كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري، وكان لا بد من تأجيل اللقاءات له"، مؤكدًا أنه حال نجاح الزمالك وبيراميدز أفريقيًا مثل الأهلي، كان سيتم تأجيل مواجهات لهم بشكل طبيعيولم أتلقى أى شكوى رسمية من أي نادي لأن اللوائح واضحة".

واختتم: "الزمالك نفسه في نهائي أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي خاض مباراة واحدة من 4 مباريات قبل النهائي".