شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: سنكرر تجربة صلاح والنني.. والأولوية للناشئين فى دعم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا، بعد الفوز بهدف نظيف في مباراة دور الـ 16.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية إن المقاولون يملك مدرباً قديراً وهو شوقي غريب، الذي يسيطر على غرف الملابس بشكل أكثر من مميز.

وأوضح أن المقاولون قرر الاعتماد على الناشئين بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وأكد أن المال لا يصنع البطولات، والتاريخ لن يتم قياسه بالأرصدة البنكية بل بتحقيق الألقاب وهي رسالته للاعبي الكرة المصرية.

واختتم عضو المقاولون: "سنكرر تجربة محمد صلاح ومحمد النني، وسنمنح الفرصة للناشئين واللاعبين الواعدين في المرحلة القادمة".