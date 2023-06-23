شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: ثلاثية الحدود خطوة مهمة نحو التتويج بالدورى وضغط المباريات وراء تغييرات التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على حرس الحدود، فى المباراة التى أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشر لبطولة الدورى الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "التحضير للمباراة كان صعبًا لعدة أسباب، أبرزها الأجواء الاحتفالية عقب الفوز الكبير بدورى أبطال أفريقيا، وعدم حصول أكثر من لاعب على راحة بسبب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية".

وواصل المدير الفنى حديثه: "أجرينا عدة تغييرات على تشكيل الفريق أمام حرس الحدود بسبب ضغط المباريات، ومنحت بعض اللاعبين راحة مثل حسين الشحات وحمدى فتحى للتغلب على الإجهاد".

وأشار كولر إلى أنه لم يمض عام على وجوده مع الأهلى وحصل على انطباع كبير عن الكرة الأفريقية، معبرًا عن سعادته بالتواجد مع فريق بحجم الأهلى الذى يمتلك ضوابط محددة تساعد على النجاح وتحقيق البطولات. وأشاد كولر بـ على معلول، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة ولاعب محترف وذو شخصية كبيرة، وأنه سعيد جدا بوجوده مع الفريق.

وأوضح المدير الفنى أن جماهير الأهلى تتطلع دائمًا إلى الفوز بالبطولات، وهو ما يتناسب مع شخصيته كمدرب، وأنه من السهل الحديث عن الطموحات والأحلام ولكن التنفيذ صعب.

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد أن الدورى لم يحسم بعد، وأن الفريق سوف يبذل كل تركيزه فى البطولة عقب مباراة منتخب السويس فى الكأس.