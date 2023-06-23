شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الجمعة 23 – 6 – 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل، اليوم الجمعة، منافسات ثمن نهائى كاس مصر بإقامة مباراتين فى غاية القوة والإثارة، حيث يلتقى فريق البنك الأهلى بنظيره طلائع الجيش، فيما يواجه الزمالك نظيره فاركو.

فى اللقاء الأول يواجه فريق طلائع الجيش المنتشى تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيونى، نظيره البنك الأهلى، فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى بمواجهة مثيرة فى ثمن نهائى كأس مصر هذا الموسم.

وفى اللقاء الثانى والأكثر جماهيرية يواجه الزمالك نظيره فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر، كما تنقل مباراة البنك الأهلى والطلائع، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.