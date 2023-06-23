شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف دور الـ"VAR" فى لقاء المقاولون وسيراميكا والأهلى أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى ان الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور في لقاء الأهلي وحرس الحدود عندما سمح المساعد باستمرار اللعب فى الدقيقة 31 عندما

احرز محمد شريف لاعب الأهلي هدفا في مرمى الحرس وبعد تدخل الـ"VAR" طبقا للبرتوكول اكد ان الهدف تسلل في تدخل جيد من ثنائى الـ"VAR"

وكان الحكم موجود فى الميعاد وتدخل بالصافرة واحتسب24 مخالفة في تقدير جيد واشهر انذار وحيد من نصيب غريب ياسر لاعب الحرس في الدقيقة 25 من

عمر اللقاء في الوقت الذى تغاضى الحكم عن انذار مصطفى زيكو للتهور مع معلول في الدقيقة 49 من عمر اللقاء في الوقت الذى ظهرا المساعدين بيقظة

وتمركز جيد وأشارا على 7 حالات تسلل خاصه المساعد الثاني كما حاول الحكم الرابع السيطرة على المنطقة الفنية خلال فعاليات اللقاء .

على الجانب الاخر نجد ان الـ"VAR" لم يتدخل طبقا للبرتوكول في هدف المقاولون العرب في مرمى سيراميكا الذى احرزه جون اوكى في الدقيقة 75 من عمر

اللقاء الذى جمع بينهما بـ"دور ال16 كاس مصر وانتهى بهدف دون رد وشهد اللقاء اعتراضات من اللاعبين والجهاز الفني لسيراميكا على صحة هدف اللقاء

الوحيد مما أدى الى اشهار الحكم البطاقة الصفراء في وجه احد افراد الجهاز الفني بعد الاعتراض على الهدف كما انذار لاعب سيراميكا احمد القرموطى الذى

جاء للاعتراض عقب نهاية اللقاء مباشرا.