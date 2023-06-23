شكرا لقرائتكم خبر عن زد يشكل لجنة للتعاقدات قبل التحضير للمشاركة فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى زد تشكيل لجنة للتعاقدات، من أجل بدء التحضير للمشاركة فى الدورى الممتاز فى الموسم المقبل، بعد نجاحه فى الصعود لدورى الأضواء والشهرة، والعمل على اختيار الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل.

وتضم لجنة التعاقدات الخاصة بنادي زد عددا من الشخصيات أبرزهم أحمد عبد الله المدير الرياضي وعلي صقر ووليد صلاح الدين مدير الكرة ومجدي عبد العاطي المدير الفني.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

ويبدأ مسئولو نادى زد خلال الفترة المقبلة على التحضير للظهور بشكل قوي في الدوري الممتاز من خلال إبرام الصفقات التي يحتاجها الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي للظهور بشكل مميز في الدوري الممتاز.

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد قد أكد أن مجلس الإدارة قرر تجديد مجلس إدارة ناديه الثقة في مجدي عبد العاطي للاستمرار في قيادة الفريق خلال مشاركته الأولى في الدوري الممتاز، بعد نجاحه في الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة خلال الموسم الحالي.

وشدد صلاح الدين على أن مجلس الإدارة قرر تجدد الثقة في مجدي عبد العاطي وجهازه المعاون بالكامل للاستمرار في قيادة الفريق الصاعد بالدوري الممتاز، بعد مساهمتهم في مساعدة زد نحو تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.