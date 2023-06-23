شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لمواجهة نظيره فيوتشر، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين بنصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ودخل المصرى معسكراً مغلقا منذ الثلاثاء الماضى ببرج العرب، استعدادا للمباراة.

وحرص ميمى عبد الرازق على تدريب اللاعبين وحراس المرمى على ركلات الجزاء، تحسباً لأى احتمالات فى مواجهة فيوتشر بنصف نهائى كأس الرابطة، وذلك على هامش مران الفريق ببرج العرب.

ويستعد المصرى لمواجهة فيوتشر غداً السبت، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان المصرى قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً فى الودية الثانية التى أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.